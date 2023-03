https://fr.sputniknews.africa/20230305/trump-assure-mettre-fin-au-conflit-en-ukraine-en-un-jour-sil-est-reelu-1058106961.html

Trump assure mettre fin au conflit en Ukraine en "un jour" s’il est réélu

Trump assure mettre fin au conflit en Ukraine en "un jour" s’il est réélu

S’il est réélu à la fonction présidentielle, Donald Trump assure que le conflit en Ukraine s’achèvera en "un jour" et qu’il empêchera ainsi la Troisième Guerre... 05.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-05T14:33+0100

2023-03-05T14:33+0100

2023-03-05T14:35+0100

donbass. opération russe

donald trump

ukraine

russie

états-unis

parti démocrate des etats-unis

otan

guerre

conflit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/06/1055013288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58d1a1568749eac0002eafbed84a6b1e.jpg

Donald Trump promet que les États-Unis ne seront jamais entraînés dans les conflits militaires dans des pays tiers s’il redevient Président.L'ancien chef d’État américain a également déclaré que son pays devrait cesser de dépenser des milliards de dollars pour défendre l'Ukraine, et qu'il mettrait fin au conflit en "un jour" s'il était réélu. En outre, il a exigé que les alliés de l'Otan paient davantage pour son coût.Enfin, il a assuré être "le seul candidat" à être à même d’empêcher "très facilement" la Troisième Guerre mondiale.Vers un conflit nucléaire?Par ailleurs, Tulsi Gabbard, ex-candidate à la présidentielle et ex-membre Démocrate du Congrès, a averti que son ancien parti amenait les États-Unis au "bord de la guerre nucléaire", suite à la livraison d’armes à l’Ukraine.Ces propos sortent tout juste après les annonces selon lesquelles le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a promis 400 millions de dollars supplémentaires d'armes et d'équipements utilitaires à l'Ukraine.En octobre dernier, Mme Gabbard avait annoncé avoir quitté le parti Démocrate, le qualifiant de "cabale élitiste de bellicistes".

ukraine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donald trump, ukraine, russie, états-unis, parti démocrate des etats-unis, otan, guerre, conflit