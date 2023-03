https://fr.sputniknews.africa/20230305/moscou-conditionne-leventuelle-prolongation-de-laccord-cerealier-1058110206.html

Moscou conditionne l’éventuelle prolongation de l'accord céréalier

Moscou conditionne l’éventuelle prolongation de l'accord céréalier

Moscou est prêt à prolonger l’accord céréalier, qui expire dans quelques jours, seulement si toutes les parties prenantes s’engagent à respecter leurs... 05.03.2023, Sputnik Afrique

La Russie est prête à remplir les modalités de "l'accord sur les céréales", si toutes les parties prenantes tiennent leurs promesses, a déclaré, ce dimanche 5 mars, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur la chaîne de télévision russe Rossiya 1.Elle a souligné que l’accord prévoyait des obligations pour toutes les parties et non pour une seule.Quoiqu’il en soit, la durée de validité de l'accord céréalier expire le 18 mars.Non-respect de ses obligations par la partie occidentalePrécédemment, Moscou avait déclaré que l'Occident "enterrait" l'initiative humanitaire d’Antonio Guterrez, secrétaire général de l'Onu, en sabotant la mise en œuvre de la partie russe du paquet. L'accord céréalier signé le 22 juillet 2022 à Istanbul est le gros morceau d’une série qui prévoit en outre le déblocage des exportations russes de nourriture et d'engrais. Or cette partie des accords n’est toujours pas respectée par l’Occident, malgré les assurances de l’Onu selon lesquelles les restrictions citées seront levées comme convenu.Selon la diplomatie russe, il "est temps d'arrêter de jouer la carte de la nourriture", puisque la plus grosse part des céréales d'Ukraine ne va pas aux pays les plus pauvres, mais à l'Union européenne (UE) à des prix inférieurs aux prix normaux.

