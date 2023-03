https://fr.sputniknews.africa/20230305/les-medecins-de-russie-et-de-bielorussie-ont-aide-plus-de-2000-syriens-apres-le-seisme-1058106010.html

Les médecins de Russie et de Biélorussie ont aidé plus de 2.000 Syriens après le séisme

Les médecins de Russie et de Biélorussie ont aidé plus de 2.000 Syriens après le séisme

Les professionnels de santé russes et biélorusses continuent toujours de fournir l'assistance nécessaire aux citoyens syriens touchés par le tremblement de... 05.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-05T11:28+0100

2023-03-05T11:28+0100

2023-03-05T11:28+0100

international

russie

syrie

séisme

aide

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057831289_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_03085a302af54b6edcd09f0e096ef1f1.jpg

Plus de 2.100 victimes des séismes en Syrie ont reçu de l’aide de la part des médecins militaires de Russie et de Biélorussie, comme l’a annoncé le 4 mars un contre-amiral, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties hostiles en République arabe syrienne via un communiqué.L'armée russe vient en aideLa Russie est l'un des rares pays à être venus en aide à la Syrie après le cataclysme. Le ministre de la Défense a chargé les militaires de la force russe déployée en Syrie d'organiser le déblayage et d'aider les victimes. Les survivants reçoivent de l'aide médicale et psychologique.Outre les militaires, un groupe mobile de médecins de guerre a été formé à la base militaire russe de Hmeimim.Selon les derniers bilans, les tremblements de terre survenus le 6 février ont tué plus de 4.000 personnes en Syrie.

russie

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, syrie, séisme, aide, militaires