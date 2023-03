https://fr.sputniknews.africa/20230305/la-chine-sapprete-a-augmenter-son-budget-militaire-en-2023-1058110361.html

La Chine s’apprête à augmenter son budget militaire en 2023

Les dépenses de défense nationale chinoise s'élèveront, en 2023, à près de 225 milliards de dollars (1.553,7 milliards de yuans), soit une augmentation de 7,2%, selon un projet de budget publié le 4 mars, pour l'ouverture de la Session annuelle de l'Assemblée populaire nationale (APN).Selon Wang Chao, porte-parole de la session, la hausse des dépenses militaires s’explique par la nécessité de relever les défis de sécurité complexes auxquels la Chine est confrontée et de respecter les engagements du pays en tant que grande puissance.Ces annonces sur l’augmentation du budget militaire arrivent alors que la situation reste tendue autour de Taïwan. La Chine ne participe pas aux guerres et adhère à la nature défensive de la doctrine militaire, mais en même temps, elle augmente chaque année ses dépenses de défense. À l'heure actuelle, son budget militaire est le deuxième plus important au monde après celui des États-Unis. En 2022, la Chine avait aussi prévu d’augmenter ses dépenses militaires de plus de 7%, les portant à 209,9 milliards de dollars (1.449,963 milliards de yuans), soit une hausse de 7,1%. En 2021, ces dépenses se sont accrues de 6,8% sur un an.Hong Kong, Macao et diplomatie cette annéeHormis la défense nationale, le rapport définit les autres domaines sur lesquels se penchera le gouvernement, entre autres les affaires de la Chine d'outre-mer, notamment Hong Kong et Macao.Pékin mettra en œuvre et de manière complète le principe d’"un pays, deux systèmes" afin que le peuple de Hong Kong gouverne Hong Kong et le peuple de Macao gouverne Macao en toute autonomie et conformément à la loi, tout en sauvegardant l'ordre constitutionnel de la région administrative spéciale tel que déterminé par la Constitution et la Loi fondamentale.Concernant sa politique étrangère, la Chine se dit prête à travailler avec la communauté internationale pour mettre en œuvre l'Initiative mondiale de développement et l'Initiative mondiale de sécurité, faire progresser les valeurs communes de l'humanité, travailler ensemble pour construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, et sauvegarder la paix mondiale et la stabilité régionale, conclut le rapport.

