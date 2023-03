https://fr.sputniknews.africa/20230302/un-parti-hongrois-agite-son-veto-contre-lexpansion-de-lotan-1058086013.html

Un parti hongrois agite son veto contre l’expansion de l’Otan

Jugeant que l’expansion de l’Otan pourrait mener à la Troisième guerre mondiale, le parti hongrois Mouvement Notre patrie estime que Budapest doit opposer son... 02.03.2023, Sputnik Afrique

La paix et l’équilibre des forces en Europe ne sont assurés que "si la Russie et l'Otan n'ont pas ou pratiquement pas de frontière commune", a déclaré Novak Elod, le député du parti hongrois Mouvement Notre patrie qui s’oppose à l'élargissement de l'Otan.D’après lui, son mouvement, qui compte six sur 199 sièges à l’Assemblée nationale, exige la neutralité de la Hongrie.Des députés pas très enthousiastesLe Parlement hongrois a entamé le 1er mars le débat sur l'adhésion à l'Otan de la Finlande et de la Suède. Si Viktor Orban se dit toujours officiellement favorable à un élargissement de l'Alliance atlantique, il estime tout de même que "les députés ne sont pas très enthousiastes".Les représentants du parti Fidesz, qui détient une majorité de deux tiers au Parlement, doivent se rendre prochainement en Suède et en Finlande "pour parler face à face avec les partenaires et dissiper les malentendus".Selon le site internet du Parlement, la décision sur la ratification initialement prévue entre le 6 et le 9 mars est désormais fixée au plus tôt au 20 mars.

