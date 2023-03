https://fr.sputniknews.africa/20230302/le-flux-darmes-de-loccident-vers-lafrique-pourrait-provoquer-une-hausse-des-conflits-1058085828.html

Le flux d'armes de l’Occident vers l'Afrique pourrait "provoquer une hausse des conflits"

Le flux d'armes de l’Occident vers l'Afrique pourrait "provoquer une hausse des conflits"

Dans un contexte d’intensification du commerce d’armes occidentales en provenance de l’Ukraine, un analyste politique et un expert en matière de sécurité... 02.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-02T17:48+0100

2023-03-02T17:48+0100

2023-03-02T17:48+0100

afrique

russie

terrorisme

arme à feu

trafic d'armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102300/34/1023003454_0:8:741:424_1920x0_80_0_0_a23163e184f03b3ad4833f0c3fe33884.jpg

Le trafic d’armes occidentales en provenance de l’Ukraine contribue à l’essor du terrorisme en Afrique, explique à Sputnik l’expert tchadien en matière de sécurité Ismail Mohamed Tahir qui pointe plusieurs facteurs y contribuant.L’analyste politique tchadien Abou Bakr Abdel Salam a également confirmé à Sputnik que le flux principal concernait des mouvements rebelles et des cellules terroristes.Les avertissements russesEn octobre 2022, l’Onu s’est alarmée face au regain d’activités des terroristes et extrémistes en Afrique, qui "exploitent l'instabilité et les conflits pour intensifier les attaques à travers le continent". La Russie a à plusieurs reprises déclaré qu’une partie importante d’armes occidentales fournies à l’Ukraine tombait entre les mains de terroristes ou était volée."Nous avons donné de nombreuses preuves sur la façon dont une partie importante des armes tombe entre les mains de terroristes et de criminels, alimentant des conflits dans le monde entier, et une énorme quantité de ressources est tout simplement volée", a déclaré le 17 novembre le représentant russe au Conseil de sécurité de l'Onu, Vassili Nebenzia.Fin octobre, Vladimir Poutine a mis en garde contre les livraisons abondantes d’armes à l’Ukraine par les États-Unis. Il a appelé à prêter attention au "marché noir" et au risque que des armes puissantes tombent entre les mains de criminels.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, terrorisme, arme à feu, trafic d'armes