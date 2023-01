Le Mali doit faire face à un terrorisme "évolutif", explique un sociologue

https://fr.sputniknews.africa/20230120/le-mali-doit-faire-face-a-un-terrorisme-evolutif-explique-un-sociologue-1057656864.html

Alors que le Mali fête le 62e anniversaire de son armée ce 20 janvier, celle-ci fait face à des enjeux sécuritaires majeurs. La lutte contre le terrorisme pose notamment des défis multiformes, comme l’explique à Sputnik Aly Tounkara, directeur du Centre des Études Sécuritaires et Stratégiques au Sahel (CE3S).Les différents buts et idéologies poursuivis par les groupes terroristes brouillent en effet les cartes. Un problème qui dépasse les simples questions d’armements.Pour faire face à cette complexité, Bamako doit être prêt à jouer sur d’autres leviers pour appuyer ses opérations militaires. Des investissements sur le front social ou religieux peuvent par exemple favoriser la collecte de renseignements auprès des populations locales, souligne le spécialiste.L’emprise occidentale freine la coopérationLa lutte contre le terrorisme passe également par la coopération des différents États du Sahel, explique Aly Tounkara. Mais l’influence occidentale en matière militaire pèse sur la plupart des pays de la région, freinant leur coopération.Les tensions entre le Mali et le Niger portent en particulier préjudice à la lutte contre les groupes radicaux, déplore le sociologue.Récemment, le Mali a également demandé à l’Algérie d’accentuer ses efforts en vue d’instaurer la stabilité dans la région. Alger reste le chef de file de la médiation internationale de l'Accord pour la paix et la réconciliation.

