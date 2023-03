https://fr.sputniknews.africa/20230302/ce-virus-risque-de-susciter-une-nouvelle-pandemie-en-cas-de-mutation-alerte-loms-1058079261.html

Ce virus risque de susciter une nouvelle pandémie en cas de mutation, alerte l’OMS

La grippe aviaire, dont la mortalité atteint 50% chez les humains, préoccupe les autorités sanitaires mondiales. Si le virus mute et se transmet entre êtres... 02.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-02T12:21+0100

L’humanité doit être préparée à une nouvelle pandémie si le virus de la grippe aviaire mute, prévient un épidémiologiste de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).La grippe aviaire a déjà tué des millions d’oiseaux sauvages partout dans le monde. La moitié des personnes ayant attrapé le virus via des animaux infectés sont décédées. Même si le virus ne se transmet aux humains que par contact direct avec des animaux infectés, les médecins redoutent le pire:Et d’ajouter que la situation "est inquiétante, car il y a un risque potentiel pour l'homme".Mesures de préventionPour l’heure, il n’y a "aucune preuve de propagation entre êtres humains". Mais le spécialiste juge nécessaire de rester "vigilant".Et d’ajouter qu’il ne faut pas ramasser d’oiseaux ou d’autres animaux morts ou mourants. Enfin, les travailleurs des élevages de volailles doivent être bien protégés, conclut-il.Depuis octobre 2021, l'Europe subit une flambée de grippe aviaire hautement pathogène la plus dévastatrice qu’elle n’ait jamais connue, selon les autorités sanitaires françaises.Cette épizootie touche pratiquement tous les continents, dont l’Europe, l’Asie, les Amériques et l’Afrique. Depuis 2003, près de 900 personnes ont été contaminées via des animaux dont plus de la moitié est morte.

