Faut-il craindre Kraken, le nouveau sous-variant du Covid-19 extrêmement contagieux?

Faut-il craindre Kraken, le nouveau sous-variant du Covid-19 extrêmement contagieux?

XBB.1.5, sous-variant du Covid, a déjà été détecté dans plus de 25 pays, a déclaré le 6 janvier Tedros Ghebreyesus, directeur de l’OMS.Surnommé informellement Kraken, à l’image du calamar géant qui fait trembler les mers dans la mythologie nordique, ce sous-variant a initialement été détecté en octobre 2022 aux États-Unis. À cause de sa vitesse de propagation, en à peine un mois, cette souche est passée de moins de 5% des contaminations constatées à plus de 40%.Quant à l’Europe, le Kraken a été détecté dans plus d’une dizaine de pays, notamment en France, en Italie, au Portugal. Le danger est que la montée des cas coïncide avec une saison de grippe et d’autres virus respiratoires."Nos contre-mesures continuent de fonctionner"Cependant, il n’est pas encore connu si le Kraken provoque une infection plus grave."Plus ce virus circule, plus il aura d'opportunités de muter. Nous nous attendons à de nouvelles vagues d'infection dans le monde, mais cela ne doit pas se traduire par de nouvelles vagues de décès, car nos contre-mesures continuent de fonctionner ", a relativisé la responsable de l’OMS.

