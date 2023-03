https://fr.sputniknews.africa/20230301/letape-africaine-de-la-tournee-du-concours-stenine-2022-se-poursuit-en-rdc-1058048131.html

L'étape africaine de la tournée du concours Stenine 2022 se poursuit en RDC

L'étape africaine de la tournée du concours Stenine 2022 se poursuit en RDC

La tournée d'exposition des œuvres des lauréats du Concours Stenine 2022 a fait sa deuxième escale sur le continent africain après Pretoria. 01.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-01T16:48+0100

2023-03-01T16:48+0100

2023-03-01T16:49+0100

concours international de photojournalisme andreï stenine

république démocratique du congo (rdc)

photojournalisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/01/1058047982_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_954d52d2ae8204fce45ce73ce4eb8b5f.jpg

La nouvelle plateforme pour 40 photos et séries de reporters d'Inde, d'Iran, de Chine, de Russie, du Guatemala, du Bangladesh et d'autres pays est devenue l'Université Libre de la capitale de la république, Kinshasa. L'exposition peut être visitée jusqu'au 7 mars, l'entrée est gratuite.L'ambassadeur de Russie en République démocratique du Congo Alexeï Sentebov ont pris part au vernissage.La superviseure du Concours Stenine, Oksana Oleïnik, a également félicité les visiteurs à l’occasion du vernissage par un message vidéo diffusé sur le site. "Les photojournalistes du continent africain sont parmi les plus brillants et les plus actifs des participants au concours, ils l'ont remporté à plusieurs reprises et en sont devenus les lauréats. Nous espérons que l'intérêt des jeunes photographes africains pour notre concours ne fera que croître et l'équipe du concours leur souhaite de tout son cœur de nouvelles victoires!", a-t-elle déclaré.Devenu une tradition, le road show du concours a débuté à Moscou en octobre 2022. Avant Kinshasa, le concours a fait escale à Pretoria (Afrique du Sud), Sharjah (EAU), New Delhi (Inde) et Envigado colombien. Le concours prévoit d'organiser des expositions dans d'autres villes du monde, y compris dans les pays du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est avec le soutien de ses partenaires internationaux.A propos du concoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie d'État panrusse de télévision et de radiodiffusion), la plateforme en ligne Smotrim, la chaîne nationale panrusse Rossiya-Koultoura, la chaîne Moskva 24.Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, la chaîne et le site RT, le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), le site du quotidien China Daily , le site The Paper, le réseau médiatique Al Mayadeen.Les partenaires sectoriels du concours sont: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists , le site Russian Photo, le site Photo-study.ru.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

concours international de photojournalisme andreï stenine, république démocratique du congo (rdc), photojournalisme