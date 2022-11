https://fr.sputniknews.africa/20221122/la-tournee-internationale-du-concours-stenine-2022-a-demarre-a-pretoria-1057059331.html

La tournée internationale du concours Stenine 2022 a démarré à Pretoria

Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, a accueilli la première étape de la tournée internationale d'une exposition qui présente les travaux...

La tournée internationale de l'exposition des vainqueurs du concours de jeunes photojournalistes organisé en hommage à Andreï Stenine (http://stenincontest.ru) a débuté dans la ville sud-africaine de Pretoria.Cet évènement, qui a lieu à la Capital Hotel School en concertation avec l'ambassade de Russie en Afrique du Sud, réunit une centaine de clichés, des one-shots et des séries. Des photographes de Russie, d'Iran, du Guatemala, du Bangladesh, des Philippines, des États-Unis, de Syrie et de Turquie, entre autres, figurent parmi les auteurs. L'exposition à Pretoria est visitable jusqu'au 28 novembre; l’entrée en est gratuite."En invitant les photojournalistes et les amateurs d'art du monde entier à prendre part au concours, nous honorons la mémoire d'Andreï Stenine, journaliste russe décédé en 2014 pendant l’exercice de ses fonctions alors qu’il couvrait les événements dans le Donbass, pour montrer ainsi que la cause d'Andreï Stenine perdure", a-t-il également indiqué.Le roadshow prévoit aussi de s’installer dans d'autres villes du monde. Lors du coup d’envoi de la tournée d'exposition, qui a eu lieu traditionnellement à Moscou sur le site du Musée historique d'État le 25 octobre (https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html), les organisateurs du concours ont annoncé projeter des événements au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est avec le soutien des partenaires internationaux du concours.La réception des œuvres pour l’édition 2023 débutera comme le veut la tradition le 22 décembre, le jour de l’anniversaire d'Andreï Stenine. Les candidatures peuvent être déposées en russe (https://stenincontest.ru/), en anglais (https://stenincontest.com/) ou en chinois (https://cn.stenincontest.com/) sur le site officiel du concours.À propos du concoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'Unesco, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes -des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Société d'État de radiodiffusion et de télévision panrusse), la plateforme en ligne SMOTRIM, la chaîne nationale panrusse Rossiya-Kultura, la chaîne Moskva 24.Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, la chaîne télévisée et le site RT, l'agence de presse Askanews, le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse Telam, l'agence de presse ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), le site du journal China Daily, le site The Paper, le réseau médiatique Al Mayadeen, le Festival de la photographie éthique (Italie).Parmi les partenaires industriels du concours figurent l'Union russe des journalistes, le portail d'information YOung JOurnalists, le portail Russian Photo, Photo-study.ru, l'école de photographie Academy of Photography, le magazine Fotoargenta, le portail internet All About Photo, le magazine Artdoc, le portail Internet IPhoto Channel, For Photographers Only, et la plateforme partenaire internationale du festival PhotON.Avec le statut de partenaires médiatiques sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists, le site Russian Photo, le site Photo-study.ru, l'école Académie de la photographie, le magazine Fotoargenta, le site All About Photo, le magazine Artdoc, le site IPhoto Channel, le site For Photographers Only, la plateforme internationale-partenaire-festival PhotON.

