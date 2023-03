https://fr.sputniknews.africa/20230301/les-himars-fournies-a-lukraine-font-des-victimes-dans-la-rpl-1058048829.html

Les HIMARS fournies à l'Ukraine font des victimes dans la RPL

Les HIMARS fournies à l'Ukraine font des victimes dans la RPL

Chars, obusiers, canons Caesar et autres. Destinataire des armes occidentales, l’Ukraine a tiré au mois de février 30 projectiles de HIMARS contre la... 01.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-01T17:59+0100

2023-03-01T17:59+0100

2023-03-01T18:00+0100

m142 himars

ukraine

kiev

république populaire de lougansk (rpl)

lougansk

russie

washington

armes

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1c/1057738556_0:283:2997:1969_1920x0_80_0_0_193bda606d39ee245e62397ae2246918.jpg

Uniquement sur le mois de février, les forces ukrainiennes ont tiré 30 projectiles du système de lance-roquettes multiples HIMARS contre le territoire de la République populaire de Lougansk.Les attaques ont tué une personne et ont blessé 11 autres, dont un enfant selon le Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre en Ukraine.Au total, en février, les forces de Kiev ont attaqué une quinzaine de fois 11 localités en RPL à l’aide d’armes lourdes.Ces attaques ont touché 52 maisons et 10 infrastructures civiles, dont deux établissements d'enseignement.Les livraisons se multiplientDepuis l’éclatement du conflit ukrainien, les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens, comme la France ou l’Allemagne, continuent d’envoyer à Kiev de l’aide militaire.Selon les calculs du journal américain The Hill, en un an Washington a dépensé près de 30 milliards de dollars en fournissant à l’Ukraine des armes, dont des lance-roquettes multiples HIMARS.Malgré le fait que l’envoi de nouvelles munitions, comme des chars Leopard, a déjà été confirmé, les appétits de Kiev augmentent. Le Président ukrainien demande actuellement à l’Occident des avions de combat et des missiles de longue portée pour pouvoir cibler le territoire russe.

ukraine

kiev

lougansk

russie

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

m142 himars, ukraine, kiev, république populaire de lougansk (rpl), lougansk, russie, washington, armes