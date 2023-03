https://fr.sputniknews.africa/20230301/attaque-de-drones-contre-la-crimee-la-defense-russe-tire-un-nouveau-bilan-du-conflit-ukrainien-1058049514.html

Attaque de drones repoussé en Crimée: la Défense russe tire un nouveau bilan du conflit ukrainien

Attaque de drones repoussé en Crimée: la Défense russe tire un nouveau bilan du conflit ukrainien

Les troupes russes ont réussi à empêcher une attaque de drones massive visant la Crimée. En outre, un Su-24 ukrainien a été abattu et nombre de blindés et... 01.03.2023, Sputnik Afrique

En 24h, les forces russes ont détruit, tous axes confondus de la zone du conflit en Ukraine, trois pickups, quatre obusiers D-30, 13 véhicules blindés, un obusier Msta-B, un autre D-20, 16 véhicules, deux chars et deux canons automoteurs Akatsia, constate le ministère russe de la Défense.En outre, un Su-24 ukrainien a été abattu "durant un combat aérien". Six drones ont également été descendus par des systèmes de défense aérienne et quatre appareils ont été désactivés par des moyens de guerre électronique.Attaque massive de dronesLa Crimée a été visée par une attaque massive de drones qui a été empêchée par l’armée russe.Sur l’axe de Krasny Liman, quatre véhicules de combat blindés, ainsi que des obusiers Msta-B et D-30 ont été anéantis.Les forces russes ont détruit 20 équipements, ainsi qu'un dépôt de munitions et une installation de stockage de carburant sur l'axe de Donetsk.Un char, trois blindés, 12 véhicules, deux obusiers automoteurs Akatsiya et un dépôt de munitions ont été supprimés sur l’axe de Kherson.Sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié, les pertes ukrainiennes comprennent quatre blindés et un obusier D-30.Au total, 15 autres drones ukrainiens ont été abattus dans les régions de Kherson, de Zaporojié, de Kharkov et dans les républiques populaires de Lougansk et de Donetsk.

