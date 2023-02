https://fr.sputniknews.africa/20230228/orion-23-un-debarquement-militaire-historique-se-deroule-en-france-1058038195.html

Orion 23, un débarquement militaire historique, se déroule en France

Sur fond du conflit en Ukraine et de la suspension par Moscou de sa participation au traité New Start, la France s'entraîne à faire face à un ennemi puissant... 28.02.2023, Sputnik Afrique

7.000 militaires ont été mobilisés pour l'exercice militaire Orion d'engagement majeur qui se déroule jusqu'au 11 mars en Méditerranée et dans le sud de la France. Il simule l'invasion d'un pays étranger.L'objectif est de se préparer à un conflit de haute intensité face à une armée conventionnelle. Le scénario militaire se déroule dans un pays fictif baptisé Arnland, déstabilisé par des milices pilotées par son pays voisin, Mercure.Du jamais vu depuis 30 ansLes manœuvres prévoient également un débarquement amphibie en Méditerranée et des tirs de chars. Un tel évènement est inédit depuis 30 ans.Pour la loi de programmation militaire 2024-2030, Emmanuel Macron a annoncé une hausse de 100 milliards d'euros alloués, souligne RFI. La deuxième partie d'Orion est prévue pour le printemps dans le nord-est de la France. Elle devrait engager 12.000 personnes. Les troupes françaises envisagent de répéter ces manœuvres tous les trois ans.De son côté, Vladimir Poutine a annoncé, le 21 février, que Moscou suspendait sa participation au traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire, qui ne tient pas compte des arsenaux stratégiques français et britannique. En effet, le nombre cumulé d’ogives nucléaires dont disposent la France, le Royaume-Uni et les États-Unis est largement supérieur à celui de la Russie.La Russie est contrainte de revenir à des discussions sur le potentiel nucléaire de ces deux pays parce que l'Otan a montré qu'elle était un bloc militaire et non pas politique, a déclaré M.Poutine dans une interview.

2023

