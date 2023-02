https://fr.sputniknews.africa/20230228/lafrique-veut-se-liberer-a-tout-prix-de-la-politique-neocoloniale-de-la-france-1058038910.html

L’Afrique veut se "libérer à tout prix de la politique néocoloniale de la France"

L’Afrique veut se "libérer à tout prix de la politique néocoloniale de la France"

Paris formule les axes de sa "politique révisionniste" en Afrique comme si l'on était à l’époque du colonialisme, estiment auprès de Sputnik des experts... 28.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-28T16:36+0100

2023-02-28T16:36+0100

2023-02-28T16:37+0100

opinion

emmanuel macron

afrique

france

opération barkhane

sahel

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

Dans un discours anticipant sa tournée africaine, Emmanuel Macron a présenté son nouveau paradigme de la politique française en Afrique suite à la fin de l’opération Barkhane.Alors que le Président a évoqué "une diminution visible" des effectifs français et "une montée en puissance dans ces bases de [ses] partenaires africains", le président de la planète des jeunes Panafricanites (PjP) Bidossessi Katakenon dénonce auprès de Sputnik "la pagaille" et "la moquerie" de son intervention.L’armée française "fait un semblant de ratissages"M.Katakenon est certain que "l’armée française est chassée dans certains pays du Sahel" parce que leur mission n’a pas apporté les "résultats attendus"."Perte d’influence dans son pré-carré"Un avis similaire a été exprimé au micro de Sputnik par le politologue ivoirien Jean Lionel Kouakou. Celui-ci dénonce la "politique révisionniste" de l’Hexagone et explique ses échecs sur le continent africain.Il est d’autant assez logique que "ces pays se détournent de Paris en cherchant d'autres partenaires pour assurer la sécurité de leur population", argumente M.Kouakou.Et de poursuivre que "la seconde raison est d'ordre géopolitique", puisque Paris se sent "menacé et en perte d'influence dans son pré-carré" face au "rapprochement de la Russie vers les pays d'Afrique".Quel futur pour les liens franco-africains?Le président de la PjP considère que la coopération franco-africaine ne sera possible que dans le cas où son partenaire accepte leurs conditions:

afrique

france

sahel

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, emmanuel macron, afrique, france, opération barkhane, sahel, russie