https://fr.sputniknews.africa/20230228/drones-abattus-blindes-et-canons-detruits-mise-a-jour-du-bilan-du-conflit-en-ukraine-1058039548.html

Drones abattus, blindés et canons détruits: mise à jour du bilan du conflit en Ukraine

Drones abattus, blindés et canons détruits: mise à jour du bilan du conflit en Ukraine

La Défense russe a fait part de nouvelles destructions infligées aux forces ukrainiennes dans la zone du conflit. En 24h, les troupes russes ont anéanti deux... 28.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-28T17:23+0100

2023-02-28T17:23+0100

2023-02-28T17:45+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

défense

combat

conflit

pertes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/18/1058008112_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_738b15de0f21869f42567ae4891efd09.jpg

En une journée, les forces russes ont abattu six projectiles du système de lance-roquettes multiples HIMARS et huit drones ukrainiens dans la zone du conflit, selon le dernier bilan dressé par le ministère russe de la Défense.Au total, les pertes de Kiev se dénombrent à 93 unités d'artillerie en 24h.De nouveaux dépôts de munitions supprimésSur l’axe de Koupiansk, deux véhicules ont été détruits.Les pertes de la partie ukrainienne sur l’axe de Krasny Liman se comptent à quatre blindés, ainsi qu'à un canon automoteur Akatsiya.Sur l’axe de Donetsk, deux blindés, quatre véhicules, un obusier D-20 et deux obusiers D-30 ont été anéantis.L’adversaire a perdu deux véhicules de combat d'infanterie et trois camionnettes sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié.En outre, un dépôt de munitions ukrainien a été démoli. Un autre a été anéanti sur l’axe de Kherson.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, défense, combat, conflit, pertes