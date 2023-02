https://fr.sputniknews.africa/20230227/conflit-ukrainien-le-nouveau-bilan-quotidien-de-la-defense-russe-1058030222.html

Conflit ukrainien: le nouveau bilan quotidien de la Défense russe

Un système de missiles Bouk-M1S, des chars, des drones et des dépôts de munitions détruits. Le ministère russe de la Défense a dressé un nouveau bilan des... 27.02.2023, Sputnik Afrique

La Défense russe a actualisé le bilan de l’opération spéciale russe pour ce 27 février.En 24h, au total, les troupes russes ont défait 98 unités d’artillerie ukrainiennes, un centre de renseignement radio-électronique dans la région de Kiev, ainsi qu'un centre opérationnel dans l'ouest du pays.En outre, dans la République populaire de Donetsk (RPD), un système antiaérien Bouk-M1 et une station radar de détection de cibles aériennes volant à basse altitude 36D6 ont été détruits.Les systèmes de défense aérienne ont abattu quatre projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS ainsi que cinq drones ukrainiens dans la zone.Un dépôt de munitions détruit près d’ArtiomovskSur l’axe de Koupiansk, trois blindés et deux véhicules ont été détruits.Sur l’axe de Krasny Liman, les pertes ukrainiennes ont consisté en trois blindés, trois autres véhicules, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier D-20.Deux chars, quatre blindés, cinq véhicules et un obusier D-20 ont été anéantis sur l’axe de Donetsk.Près de la ville d'Artiomovsk, en RPD, un dépôt de munitions a été touché. Toujours en RPD, un radar de contre-batterie AN / TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit.Un char, trois blindés, un autre véhicule, trois camionnettes, un obusier D-20 et un dépôt de munitions ont été supprimés sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié.Sur l’axe de Kherson, les troupes russes ont mis hors d’état de nuire quatre véhicules et deux obusiers D-30, ainsi qu'un dépôt de munitions.

