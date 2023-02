https://fr.sputniknews.africa/20230225/initiative-de-pekin-sur-lukraine-un-diplomate-houthi-indique-ce-qui-ne-plait-pas-a-loccident-1058019285.html

Initiative de Pékin sur l’Ukraine: un diplomate houthi indique ce qui ne plaît pas à l’Occident

Initiative de Pékin sur l’Ukraine: un diplomate houthi indique ce qui ne plaît pas à l’Occident

Dans une logique de retarder le monde multipolaire qui approche à grands pas, l’Occident a rejeté l'initiative de la Chine pour résoudre le conflit en Ukraine... 25.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-25T21:53+0100

2023-02-25T21:53+0100

2023-02-25T21:53+0100

chine

ukraine

conflit ukrainien

occident

états-unis

international

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/09/1045325501_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_64770e9e088d19b31909e765a23aabac.jpg

Faire durer au maximum les hostilités en Ukraine, voici la raison du rejet par les États-Unis et ses alliés occidentaux de l’initiative chinoise concernant ce conflit, a affirmé à Sputnik Abdullah Ali Sabri, ambassadeur du gouvernement de salut national yéménite à Damas.Selon le diplomate houthi, le rejet précipité de l'initiative de paix chinoise par l'Occident confirme son hypothèse.Les propositions de PékinAvec la volonté d’essayer de mettre fin au conflit en Ukraine, le ministère chinois des Affaires étrangères avait publié un document contenant une douzaine de points.Avec, entre autres, la reprise du dialogue direct entre Moscou et Kiev, le respect de l'accord sur le transport de céréales en mer Noire, l’abandon de la mentalité de guerre froide.Pékin a souhaité aussi que toutes les parties fassent preuve de retenue, en évitant de verser de l’huile sur le feu. Il a souligné la nécessité de contrer les attaques armées contre des installations atomiques pacifiques telles que les centrales nucléaires.L'Union européenne (UE) a, de son côté, critiqué l'initiative chinoise qui, selon elle, ne prend pas en compte "qui est la victime et qui est l'agresseur".Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou apprécie grandement la volonté de la Chine de contribuer au règlement du conflit en Ukraine par des moyens pacifiques.

chine

ukraine

occident

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, ukraine, conflit ukrainien, occident, états-unis, international, monde multipolaire