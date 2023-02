https://fr.sputniknews.africa/20230225/deux-grandes-bourses-crypto-refuseraient-de-bloquer-les-banques-russes-1058018532.html

Deux grandes bourses crypto refuseraient de bloquer les banques russes

Deux grandes bourses crypto refuseraient de bloquer les banques russes

Deux grands échanges de cryptomonnaies refusent de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, d’après Inca Digital. Ces bourses acceptent toujours... 25.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-25T20:37+0100

2023-02-25T20:37+0100

2023-02-25T20:37+0100

russie

cryptomonnaie

bourse

sanctions antirusses

singapour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103970/76/1039707639_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cc0bdd6fcab7becabf4eb76ad7591baf.jpg

Huobi et KuCoin, deux grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies autorisent les clients des banques russes frappées de sanctions à faire des transactions chez elles, selon un rapport de la société d'analyse de données sur les actifs numériques Inca Digital.Cela montre que les tentatives de Washington d’influer sur l’économie russe ont leurs limites, note Politico.Les deux bourses crypto se sont refusés à tout commentaire, d’après ce journal américain.Le double jeu de Binance, persécutée aux États-Unis?Le rapport d’Inca Digital indique aussi que le marché de cryptomonnaies Binance offre "plusieurs méthodes aux Russes pour convertir leur monnaie locale en cryptomonnaies". Bybit, une plateforme d’échange de cryptomonnaie établie à Singapour, permettrait aussi à ses utilisateurs de le faire, d’après Inda Digital.La Russie a plusieurs fois déclaré que l’Occident n’aurait pas le courage de reconnaître l’échec de ses sanctions contre Moscou. En Europe et aux États-Unis, plusieurs personnalités politiques et experts ont estimé que les sanctions antirusses étaient inefficaces. Vladimir Poutine avait indiqué en mars 2022 que les efforts visant à retenir et affaiblir la Russie, qui constituent la stratégie à long terme de l’Occident, avaient porté un coup dur à l’économie mondiale.

russie

singapour

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, cryptomonnaie, bourse, sanctions antirusses, singapour