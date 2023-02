https://fr.sputniknews.africa/20230225/deux-anciens-footballeurs-senegalais-vendent-leurs-maillots-au-profit-des-victimes-en-turquie--1058015740.html

Deux anciens footballeurs sénégalais vendent leurs maillots au profit des victimes en Turquie

Deux anciens footballeurs sénégalais vendent leurs maillots au profit des victimes en Turquie

Deux anciens joueurs de foot de l'équipe nationale du Sénégal ont fait des dons en faveur des sinistrés des tremblements de terre en Turquie.

Après les séismes dévastateurs, une levée de fonds, marquée par la vente aux enchères d’œuvres artistiques et sportives, a aussi été initiée le 23 février par l’Ambassade turque et l’Institut Yunus Emre à Dakar en faveur des victimes.Parmi les articles figuraient les maillots de deux anciens footballeurs de l’équipe du Sénégal, selon un communiqué.Il s’agit d'une pièce de vêtement portée par Aliou Cissé, qui était le capitaine de l’équipe et qui est pour l’instant son directeur. Le deuxième maillot appartenait à El Hadji Diouf, ancien joueur qui était sur le terrain lors du match contre la Turquie à la Coupe du monde 2002.Une catastrophe meurtrièreLe 6 février, des tremblements de terre de magnitude 7,6 et 7,7 ont frappé la Turquie, faisant plus de 44.200 morts. Plusieurs milliers de bâtiments se sont effondrés.La catastrophe a provoqué un électrochoc mondial, de nombreux pays dépêchant sur place des équipes de secours.

