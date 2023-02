https://fr.sputniknews.africa/20230225/a-marrakech-les-pays-africains-appeles-a-renforcer-leur-cooperation-contre-les-defis-sanitaires-1058012921.html

À Marrakech, les pays africains appelés à renforcer leur coopération contre les défis sanitaires

À Marrakech, les pays africains appelés à renforcer leur coopération contre les défis sanitaires

Les pays africains sont appelés à renforcer leur coopération et partager leurs expériences en vue de relever les défis sanitaires communs, ont souligné, le 24... 25.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-25T06:49+0100

2023-02-25T06:49+0100

2023-02-25T06:49+0100

marrakech

maroc

afrique

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104324/92/1043249267_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_848ead9f4fcdbc19bd42d2cf76fdfe34.jpg

Lors de cette rencontre, tenue sous le thème "One World, One Health", des experts africains et internationaux ont plaidé en faveur du renforcement de la résilience des systèmes de santé au niveau du continent dans le cadre de l'approche "Une seule santé" et du développement de la coopération Sud-Sud en matière de promotion de médicaments de qualité.L’Afrique, confrontée à des défis sanitaires majeurs avec des conséquences socio-économiques énormes, est appelée à trouver une réponse collective et concertée à ces défis dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a préconisé Mme Awa Marie Seck, Ministre d’État du Sénégal, dans une allocution à distance.Se félicitant du développement positif de l’approche interdisciplinaire et intersectorielle "Une seule santé" (One Health) dans le continent, même à des stades différents d'institutionnalisation d’un pays à l’autre, l’ancienne ministre de la Santé a affirmé que l'Afrique "se bat et est au rendez-vous" pour mettre en place des systèmes de santé résilients.Pour sa part, Mme Raymonde Goudou-Coffie, Chef Ministre Gouverneure du District Autonome des Lacs en Côte d'Ivoire, a appelé toutes les parties prenantes à fédérer les énergies dans le cadre de l’approche "Une seule santé" pour trouver des réponses communes aux épidémies et aux maladies infectieuses qui posent, aujourd'hui, un problème majeur aux services de santé publique du monde entier, notamment dans le continent africain.Dans ce sens, l’ancienne ministre de la santé a indiqué que cette rencontre permet d’examiner les moyens à même de faire profiter les pays africains de l’approche "Une seule santé", qui constitue le cadre idoine pour renforcer la coopération, la collaboration et la coordination entre les services de santé humaine, animale et environnementale.De son côté, M. Jaâfar Heikel, épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé, a souligné que cette table ronde "importante" s’inscrit dans la cadre des orientations Royales relatives à la refonte du système de santé et à la promotion de la coopération Sud-Sud.M. Horacio Arruda, sous ministre adjoint à la santé du Québec chargé de la prévention, promotion, planification et protection en santé publique, a relevé que des progrès considérables ont été accomplis pour identifier les voies par lesquels les instances chargées de la santé humaine, animale et environnementale peuvent collaborer pour minimiser les risques associés à l’émergence ou la réémergence des maladies émanant des animaux.La 6è édition de "Pharma Africa Meeting" s’inscrit dans le cadre de la 20è édition de l'Officine Expo (Officine Expo 2023), tenue sous le thème "le pharmacien au cœur de l'innovation et de l’interdisciplinarité autour du patient".Organisé les 24 et 25 février, ce Salon de référence de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine connait la participation de 5.000 pharmaciens et professionnels de santé venus de 24 pays.

marrakech

maroc

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

marrakech, maroc, afrique, crise sanitaire