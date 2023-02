https://fr.sputniknews.africa/20230224/un-moyen-de-proteger-les-recoltes-contre-les-parasites-elabore-par-des-chercheurs-russes-1058007639.html

Un moyen de protéger les récoltes contre les parasites élaboré par des chercheurs russes

Des scientifiques du Centre fédéral de recherche agronomique du Caucase du Nord ont mis au point une méthode de protection des cultures contre les parasites, a déclaré à Sputnik le ministère russe de l'Éducation et des Sciences.Ils ont étudié comment protéger la récolte des ravageurs lors de l'utilisation du semis direct. Selon eux, ce nouveau développement permettra de sauver jusqu'à 70% des cultures et d'améliorer leur qualité.Cette technologie est un système de culture dans lequel le semis est réalisé dans un sol non préparé, c'est-à-dire qui n'a subi aucun traitement préalable.Des semoirs spéciaux avec des outils de travail d’ancrage ou des turbodiscs sont utilisés. Ils découpent une fente très étroite dans le sol et y placent les graines et les engrais.Au lieu des techniques agronomiques, ce sont des herbicides totaux, comme le glyphosate, qui combat presque toutes les mauvaises herbes et se décompose rapidement dans la zone d’application, qui sont utilisés.Selon les chercheurs, les pesticides sont appliqués pour lutter contre les parasites et les maladies, comme dans la technologie traditionnelle, mais les méthodes d'utilisation doivent être améliorées.Les scientifiques ont noté qu’il était important de prêter attention à la lutte contre les phytopathogènes, les mauvaises herbes et les ravageurs dans la couche supérieure lors de la conversion de la technologie traditionnelle à celle du semis direct.Ils ont ainsi souligné le rôle du suivi phytosanitaire et de l'ajustement des mesures de protection.Après avoir mené l'étude, les scientifiques ont proposé un système de protection adapté qui, selon eux, permettra de se débarrasser des ravageurs dans les champs et de produire des rendements décents.

