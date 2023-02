La diplomatie chinoise publie un plan pour un règlement du conflit en Ukraine

1. Pékin souligne la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, en rappelant qu'ils "sont égaux, quelles que soient leur taille, leur force ou leurs richesses". Une application identique et uniforme du droit international et le rejet de l'utilisation de doubles standards sont nécessaires. Pékin souligne la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, en rappelant qu'ils "sont égaux, quelles que soient leur taille, leur force ou leurs richesses". Une application identique et uniforme du droit international et le rejet de l'utilisation de doubles standards sont nécessaires.

2. Pékin appelle à "abandonner la mentalité de guerre froide". "La sécurité d'un pays ne peut être obtenue aux dépens de la sécurité d'autres pays, et la sécurité régionale ne peut être obtenue au prix du renforcement, voire de l'expansion, des blocs militaires. Les intérêts et les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité doivent être pris au sérieux et dûment considérés".

3. La Chine estime que toutes les parties doivent faire preuve de retenue, "ne pas verser de l'huile sur le feu, aller vers une escalade du conflit, empêcher la situation autour de la crise en Ukraine de s'aggraver davantage et de devenir incontrôlable, faciliter les contacts entre la Russie et l'Ukraine, reprendre le dialogue direct, promouvoir une désescalade progressive et désamorcer la situation jusqu'à un cessez-le-feu complet et la cessation des hostilités."

4. La partie chinoise souligne que le dialogue et les négociations sont la seule véritable issue à la crise. La nécessité de créer les conditions et de fournir une plate-forme pour la reprise des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine est notée.

5. Pékin déclare la nécessité de soutenir toutes les mesures qui contribuent à atténuer les conséquences des crises humanitaires et s'oppose à la politisation de ces questions.

6. La Chine exprime son soutien à l'échange de prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev, toutes les parties devant créer des conditions plus favorables à ces fins. La nécessité de protéger les civils et les prisonniers de guerre est soulignée.

7. Pékin souligne la nécessité de contrer les attaques armées contre des installations nucléaires pacifiques telles que les centrales nucléaires.

8. Pékin préconise de lutter contre l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes de destruction massive, l'utilisation d'armes nucléaires est inadmissible.

9. La Chine appelle toutes les parties à respecter l'accord sur le transport de céréales dans la mer Noire. L'initiative de coopération internationale dans le domaine de la sécurité alimentaire proposée par Pékin peut apporter une véritable solution au problème de la crise alimentaire mondiale.

10. Pékin ne partage pas l'abus de sanctions unilatérales dans le cadre du conflit ukrainien, car les restrictions ne contribuent pas à résoudre la crise, mais ne font que créer de nouveaux problèmes ;

11. La Chine appelle à maintenir la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement, et s'oppose à la politisation du système économique mondial.