De haut gradés maliens décorés par la Russie – photo

De haut gradés maliens décorés par la Russie – photo

De haut gradés maliens ont été décorés par l'ambassadeur russe au Mali, selon le site officiel des Forces armées maliennes. La cérémonie s'est tenue à une date... 24.02.2023

Igor Gromyko, ambassadeur de la Russie au Mali, a officiellement remis des médailles aux autorités militaires maliennes le 22 février, ont annoncé les Forces armées maliennes (Fama). Parmi les haut gradés décorés figurent le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de Division Oumar Diarra, chef d’état-major général des Armées et le général de brigade Alou Boï Diarra, chef d’état-major de l’Armée de l’air.Ces décorations gratifient les personnes qui ont du mérite et qui ont joué un rôle important dans le développement et le renforcement des relations entre les deux pays, principalement sur le plan militaire, notent les Fama.Une date plein de sensLa cérémonie s’est tenue dans l’enceinte de l’ambassade russe au Mali, en lien avec le Jour du défenseur de la patrie, célébré le 23 février en Russie et dans plusieurs autres pays.Au cours de cette journée mémorable, une lettre de félicitations venant de Moscou a été reçue par 15 militaires russes, dont le commandant Amadou Maïga, pour les succès obtenus dans la maîtrise des armes, des équipements militaires et spéciaux ainsi que dans la formation du personnel de l’Armée de l’air.Un partenariat étroitLe diplomate russe a fait savoir que Moscou et Bamako entretenaientun partenariat étroit, notamment grâce à une coopération militaire et technique.Selon M.Gromyko, la Russie continuera toujours d’aider le Mali à rendre ses forces armées plus efficaces au combat ainsi qu’à former ses militaires et agents des forces de l’ordre.Un soutien qui date de l’indépendanceM.Camara a remercié les autorités russes qui, en dépit de la situation actuelle de leur pays, continuent d’apporter leur assistance et de ne pas économiser leurs efforts pour que le Mali puisse retrouver sa stabilité.

