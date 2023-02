https://fr.sputniknews.africa/20230224/comment-le-conflit-en-ukraine-peut-il-evoluer-un-journal-britannique-presente-six-scenarios-1058011749.html

Comment le conflit en Ukraine peut-il évoluer? Un journal britannique présente six scénarios

Une issue favorable au conflit en Ukraine est souhaitée par tous, en premier lieu par les autorités russes. Six scénarios d'évolution de la situation ont été... 24.02.2023

Comment l’opération militaire spéciale que la Russie mène en Ukraine peut-elle se terminer? Pour le journal britannique The Times, il existe plusieurs scénarios, échelonnés d’un accord de paix à une guerre nucléaire.Négocier… une tâche difficileLa première option possible envisagée par le Times est un accord de paix.Le journal reconnaît qu’amener l'Ukraine à la table des négociations serait "une tâche des plus difficiles"."Guerre d’usure" et "cessez-le-feu"Deux autres scénarios se composent d’une "guerre d'usure" ou d’un cessez-le-feu qui pourrait geler le conflit, note le Times.La Russie battant en retraite et la victoire de l'Ukraine serait la quatrième option. D’ailleurs, le journal note que ce "à quoi ressemble[rait] la victoire de l'Ukraine" n’est pas clairement défini, ajoutant que la plupart des alliés occidentaux de Kiev pensent que la Crimée est "perdue à jamais".À l’opposé, c’est Moscou qui peut l’emporter et cela signifierait l’effondrement de l’Ukraine, poursuit le journal.Guerre nucléaire ou intervention de l'OtanL’entrée de l’Otan en guerre est le sixième et dernier scénario prévu par les journalistes britanniques. Le Times affirme que si Moscou utilisait des armes nucléaires, ce serait "une ligne rouge qui pousserait à l’intervention directe de l’Otan".Pour l’édition, "il est difficile d'imaginer un autre scénario qui inciterait l'Otan à intervenir directement".La Russie a lancé son opération militaire en vue de dénazifier et de démilitariser l’Ukraine en février 2022. Le Président Poutine a indiqué que son objectif était de protéger "les personnes qui avaient été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans". Selon lui, il importe de traduire en justice tous les criminels de guerre responsables de "crimes sanglants contre des civils" dans le Donbass.

