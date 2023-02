https://fr.sputniknews.africa/20230224/attaque-contre-la-russie-moscou-met-en-garde-kiev-face-a-une-invasion-de-la-transnistrie-1058007294.html

"Attaque contre la Russie": Moscou met en garde Kiev face à une invasion de la Transnistrie

"Attaque contre la Russie": Moscou met en garde Kiev face à une invasion de la Transnistrie

Réagissant aux informations sur une concentration de forces ukrainiennes à la frontière avec la Transnistrie, la Diplomatie russe a averti que Moscou... 24.02.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe des Affaires étrangères a averti Kiev et ses alliés occidentaux contre toute action menaçant la Transnistrie.Le ministère souligne que si une telle provocation a toutefois lieu, la Russie protégera ses compatriotes, le contingent russe de maintien de la paix, les membres du Groupe opérationnel des forces russes ainsi que les dépôts de munitions situés dans le village de Colbasna.Kiev prépare une provocationJeudi, la Défense russe a informé que l'armée ukrainienne déployait des pièces d'artillerie et massait des effectifs et des équipements militaires à la frontière avec la république autoproclamée. Des drones militaires ukrainiens ont également intensifié leurs vols dans la région. D’après la Défense, Kiev prévoit d'imiter une "offensive des troupes russes" depuis le territoire de la Transnistrie pour l’utiliser en guise de prétexte pour une invasion.

