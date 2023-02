https://fr.sputniknews.africa/20230223/la-ville-de-donetsk-de-nouveau-pilonnee-par-kiev-des-morts-et-blesses-1058002040.html

La ville de Donetsk de nouveau pilonnée par Kiev, des morts et blessés - images

Le 23 février, jour du défenseur de la patrie en Russie, l’armée ukrainienne a tiré plusieurs roquettes contre la ville de Donetsk, tuant au moins cinq... 23.02.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne semble avoir fait tout son possible ce 23 février pour empêcher les habitants de Donetsk de célébrer le Jour du défenseur de la patrie. D’après les autorités locales, les forces de Kiev ont tiré plus de 60 roquettes sur la ville.Sur place des enquêteurs ont retrouvé des fragments d’un missile de calibre otanien.Le bilan préliminaire du pilonnage fait état d’au moins cinq morts dont quatre ambulanciers et une femme, habitante de l’un des quartiers du centre de la ville.Comme le montre ces photos, la femme a été tuée dans son appartement après qu’un missile a percé plusieurs étages de son immeuble.Les frappes ont également fait 12 blessés, dont dix pompiers. Neuf d’entre eux sont dans un état de gravité moyen.Plusieurs projectiles ont été interceptés par la défense aérienne russe.

