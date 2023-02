Une journaliste française dans le Donbass: "on va assister à des choses assez ‘intéressantes’"

"Et c'est terrible. Et tous ces appels au génocide des russophones du Donbass et des Russes de manière générale, tout le monde se tait côté occidental. Il n'y a personne pour dire que c'est inacceptable et qu’on ne devrait pas entendre un truc comme cela. Dans un pays dit démocratique, parce que je rappelle quand même qu'ils présentent l'Ukraine comme étant un pays démocratique. Et là, il n'y a rien. Et c'est le grand silence de toutes les organisations de protection des droits de l'homme, de tous les politiciens occidentaux. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve cela normal parce qu'il s'agit des Russes", a-t-elle déclaré.