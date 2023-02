https://fr.sputniknews.africa/20230222/un-rallye-automobile-organise-en-rdc-en-soutien-a-la-russie--images-1057993993.html

Un rallye automobile organisé en RDC en soutien à la Russie – images

Un rallye automobile organisé en RDC en soutien à la Russie – images

Pour la deuxième fois depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, un défilé automobile s’est tenu le 22 février en RDC. Ses organisateurs ont ainsi... 22.02.2023, Sputnik Afrique

Des sympathisants à la Russie ont organisé un rallye automobile, ce mercredi 22 février à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) pour exprimer leur soutien à Moscou dans le conflit en Ukraine.Ornées de drapeaux des deux pays, de nombreuses voitures ont traversé le centre de la ville.L’un des participants à la manifestation a rappelé que c’est la deuxième fois que ce type de défilé se produit. Le premier a eu lieu peu après le début de l’opération spéciale russe en 2022.Après une allocution de PoutineCet événement a eu lieu au lendemain du discours tenu par le Président russe devant le Parlement. Vladimir Poutine a accordé une place importante à l’opération militaire dans le Donbass. Il a mis en exergue la responsabilité de l’Occident dans le déclenchement du conflit en Ukraine et dénoncé les intentions occidentales de causer une "défaite stratégique" à la Russie. Mais, le dirigeant russe a bien martelé qu’il était impossible de battre le pays sur le champ de bataille.Il a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New Start sur le contrôle des armes nucléaires. Selon M.Poutine, cette décision est étroitement liée à la situation en Ukraine et aux tentatives d’attaques de Kiev, soutenues par l’Otan, contre l’aviation stratégique russe. Dans les conditions actuelles, il est impossible que les États-Unis, le deuxième participant du traité, inspectent les sites militaires russes, comme c’est prévu par le traité.

