https://fr.sputniknews.africa/20230222/top-10-des-pays-africains-aux-infrastructures-numeriques-les-plus-performantes-1057995544.html

Top 10 des pays africains aux infrastructures numériques les plus performantes

Top 10 des pays africains aux infrastructures numériques les plus performantes

L’Afrique est toujours en quête d’un meilleur développement dans le numérique. Plusieurs États du continent tirent leur épingle du jeu. Une société de... 22.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-22T20:44+0100

2023-02-22T20:44+0100

2023-02-22T20:44+0100

afrique

infrastructure

numérique

performances

classement

afrique du sud

algérie

égypte

ghana

île maurice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104033/19/1040331980_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_08b39153c24c65ab3647dbe73595f038.jpg

La société de cybersécurité Surfshark a classé dix pays africains où l’expérience numérique contribue à l’amélioration de la qualité de vie, dans son rapport 2022 Digital Quality of Life Index. Parmi ces pays figurent l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, l’île Maurice, le Kenya, du Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie.La société a pris en compte cinq critères qui ont des répercussions sur les services publics et privés, le climat des affaires, l’industrie start-up, l’attrait des investisseurs, ainsi que la participation des populations à l’économie numérique et au développement humain.Ces critères sont l’accessibilité et la qualité de l’Internet, l’infrastructure numérique, la sécurité électronique et l’e-gouvernement.Surfshark est un service de réseau privé virtuel (VPN), disposant d’un système de détection des fuites de données et d’un outil de recherche, situé aux Pays-Bas.Classement par critèresL’Afrique du Sud est en tête des classements en matière d’accessibilité et de qualité de l’Internet. Le Kenya est le mieux placé dans le domaine de l’infrastructure électronique, alors que le Maroc est le meilleur en matière de sécurité électronique, selon Surfshark. L’île Maurice pointe à la première place du classement pour la qualité de l’e-gouvernement.L’Afrique du Sud est au premier rang dans le classement général, talonné par l’île Maurice et le Maroc. Ensuite, de la 4e place jusqu’à la 10e, suivent respectivement la Tunisie, le Kenya, l’Égypte, le Nigeria, le Ghana, l'Algérie et le Sénégal.

afrique

afrique du sud

algérie

égypte

ghana

île maurice

kenya

maroc

nigeria

sénégal

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, infrastructure, numérique, performances, classement, afrique du sud, algérie, égypte, ghana, île maurice, kenya, maroc, nigeria, sénégal, tunisie