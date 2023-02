New Start suspendu par Moscou: l’officialisation d’un état de fait pour un politique français

"Ce qui me frappe, c'est l'affirmation d'une sérénité dans la même perspective que celle qu'il a tracée depuis un an et demi, et donc avec un discours qui est quand même tout à fait offensif vis-à-vis de l'Occident", déclare M.Asselineau. "On ne peut pas comprendre des événements si on ne les remet pas en perspective historique. J'ai tendance à toujours comparer ce qui se passe en ce moment à l'affaire de la Seconde Guerre mondiale", souligne-t-il. "Objectivement, c'est l'Otan qui agit comme un nouvel Hitler. C'est l'Otan qui, après 1991, a grignoté tous les pays de l'Europe de l'Est, puis ensuite s'est rapprochée de l’Ukraine."