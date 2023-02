https://fr.sputniknews.africa/20230222/les-auteurs-des-explosions-sur-les-nord-stream-ne-doivent-pas-sen-tirer-estime-pekin-1057991132.html

Les auteurs des explosions sur les Nord Stream ne doivent pas s'en tirer, estime Pékin

Les auteurs des explosions sur les Nord Stream ne doivent pas s'en tirer, estime Pékin

Le représentant permanent de la Chine auprès de l’Onu considère que l’enquête sur le sabotage des Nord Stream devrait être accélérée. Parallèlement, Zhang Jun... 22.02.2023, Sputnik Afrique

L'Onu, en tant qu'organisation internationale disposant de la plus grande autorité, peut jouer un rôle actif dans l'enquête sur les explosions des pipelines Nord Stream. C'est ce qu'a déclaré le 21 février le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies.En même temps, Zhang Jun a indiqué que l'enquête sur le sabotage devait être accélérée et que les auteurs ne doivent pas s’en tirer.La déclaration des États-UnisSe prononçant à l’Onu, le conseiller de la mission permanente américaine auprès de l'Organisation s’est dit "profondément préoccupé" par les explosions des Nord Stream, mais a nié toute implication des États-Unis.Les déclarations des États-Unis concernant leur non-implication dans le sabotage des gazoducs ne sont pas suffisantes, a également déclaré Zhang Jun.Des journalistes pointent du doigt "les auteurs"Les gazoducs Nord Stream ont été la cible d’un sabotage le 26 septembre, déversant près de 70 tonnes de gaz par heure, comme l’avaient calculé des scientifiques chinois. Le Président russe Vladimir Poutine avait fustigé un "acte de terrorisme international".L’affaire des Nord Stream a pris une nouvelle tournure ces dernières semaines, après les révélations de Seymour Hersh, célèbre journaliste américain lauréat du prix Pulitzer. Il a publié une enquête accusant directement les États-Unis et l’Otan du sabotage. Des explosifs auraient été installés sur les conduites des gazoducs durant l’opération Baltops en été 2022, par des plongeurs américains et avec l’aide de la Norvège. Les charges auraient par la suite été activées à distance.L’hypothèse de Seymour Hersh a été par la suite soutenue par le journaliste américain John Dougan. Celui-ci a déclaré avoir reçu une lettre anonyme d'un des participants aux exercices Baltops 22 de l’Otan, qui détaille le sabotage.

