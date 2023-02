https://fr.sputniknews.africa/20230222/le-chef-dun-parti-francais-il-est-faux-de-penser-que-rien-ne-peut-etre-fait-pour-sauver-la-paix-1057993846.html

Le chef d’un parti français: il est faux de penser que "rien ne peut être fait pour sauver la paix"

Les deux chambres du parlement russe ont approuvé un projet de loi interrompant la participation du pays au New Start. La décision de suspendre ce traité de... 22.02.2023, Sputnik Afrique

Le chef d’un parti français: il est faux de penser que "rien ne peut être fait pour sauver la paix" Les deux chambres du parlement russe ont approuvé un projet de loi interrompant la participation du pays au New Start. La décision de suspendre ce traité de réduction des armes stratégiques a été annoncée la veille par Vladimir Poutine. Jacques Cheminade, politique français, affirme à L’Afrique en marche qu’il comprend cette décision.

New Start était le dernier traité liant la Russie aux États-Unis, relatif au contrôle et au désarmement nucléaires. Il existe trois raisons essentielles que Vladimir Poutine a avancées justifiant sa décision de suspendre la participation russe à cet accord. Tout d’abord, l’objectif des élites politiques occidentales d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ensuite, l’implication de l’Alliance Atlantique dans les frappes ukrainiennes contre des bases russes de l’aviation stratégique. Et enfin, la nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également le traité, étant donné que ces puissances nucléaires sont membres de l’Otan."Dans le contexte actuel, où tous les accords qui permettaient d’assurer la sécurité durant la Guerre froide ont été abandonnés avant que le New Start ne connaisse le même sort, il est clair que nous sommes dans une situation semblable, voire plus grave, que la crise des missiles de Cuba", ajoute-t-il. Et de souligner que "les États-Unis ont frappé de sanctions tous les experts russes qui pouvaient aller contrôler les sites nucléaires américains, dans le cadre du traité New Start, ce qui a également motivé la décision du Président Poutine de suspendre la participation de la Russie".Pour M.Cheminade, "le travail mené actuellement par le conseiller économique du Président russe, Serguei Glaziev, pour créer un système financier alternatif au système occidental, basé sur la production, le développement du travail humain, la recherche scientifique et technologique ainsi que l’équipement de l’homme et de la nature dans le cadre d’une culture de la vie et de l’entraide, inspirée du traité de Westphalie, est décisif et doit être énergiquement soutenu dans tous les pays du monde".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

