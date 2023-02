https://fr.sputniknews.africa/20230221/washington-a-neglige-le-new-start-donc-il-ny-a-aucun-sens-dy-participer-juge-un-politologue-1057983429.html

Washington a négligé le New Start, donc il n’y a aucun sens d'y participer, juge un politologue

Il est "dénué de sens de maintenir sa participation" au traité New Start, bien qu’auparavant, il ait joué un rôle dans le maintien de la stabilité stratégique... 21.02.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis ont négligé le traité New Start sur le désarmement nucléaire, alors que c’était le dernier accord en ce sens depuis que Washington s’était unilatéralement retiré du traité Ciel ouvert et du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, observe pour Sputnik le politologue Omar Kanah.L’universitaire rappelle qu’auparavant le traité "a joué un rôle important dans l'établissement de la stabilité stratégique"."Théâtre de l’absurde"L’expert a rappelé que "diverses délégations [venaient] chaque mois pour inspecter et contrôler partiellement les activités militaires tout au long de l'année, mais les délégations russes se sont vu interdire de se rendre aux États-Unis".En effet, dans son adresse au Parlement, Vladimir Poutine a qualifié de "théâtre de l’absurde" le fait que l’Occident souhaite inspecter ses sites militaires stratégiques dans le cadre du traité New Start.Cette exigence intervient alors que les partenaires occidentaux ne cachent pas leur souhait de voir "une défaite stratégique de Russie", selon Vladimir Poutine.Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a regretté la décision russe et appelé Moscou Russie "à revoir sa position".

