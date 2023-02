https://fr.sputniknews.africa/20230221/attaque-dans-le-nord-du-burkina-au-moins-51-soldats-tues-1057972739.html

Attaque dans le nord du Burkina: au moins 51 soldats tués

Au moins 51 soldats ont été tués vendredi lors d'une embuscade tendue par des terroristes présumés dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan de... 21.02.2023

burkina faso

afrique subsaharienne

attentat

Un précédent bilan de cette embuscade dans la région du Sahel frontalière du Mali et du Niger, faisait état de huit soldats tués et d'une soixantaine de terroristes neutralisés. Lundi soir, "ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés", indique l'armée burkinabè dans un communiqué. L'état-major de l'armée "invite l'ensemble des Forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui nous a permis d'engranger des victoires importantes ces dernières semaines", selon le communiqué. L'état-major appelle en outre "les populations à l'union sacrée autour des Forces de défense et de sécurité en ces moments difficiles. C'est ensemble que nous vaincrons le terrorisme". Une patrouille militaire "en mouvement" a été victime d'une attaque "complexe" vendredi entre Deou et Oursi (province de l'Oudalan) dans la région du Sahel, avait précisé samedi l'armée, ajoutant que "d'intenses combats" avaient opposé les membres de l'unité militaire prise à partie "à un groupe armé terroriste". Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait depuis sept ans plus de 10.000 morts - civils et militaires - selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés.

