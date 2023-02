Zelensky promet de ne pas défendre Artiomovsk "à n’importe quel prix"

"Ce n’est pas une ville particulièrement grande. En fait, comme beaucoup d’autres dans le Donbass. Il est important pour nous de la défendre, mais pas à n’importe quel prix et que tout le monde meurt. Nous nous battrons tant que c’est raisonnable. Les Russes voudront alors continuer jusqu’à Kramatorsk et Slaviansk, jusqu’aux confins du Donbass et jusqu’au Dniepr, s’ils le peuvent. Nous résistons et, en attendant, nous préparons la prochaine contre-offensive", a-t-il détaillé.