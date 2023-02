https://fr.sputniknews.africa/20230219/washington-convaincu-de-la-victoire-de-lukraine-et-mefiant-quant-a-un-potentiel-cessez-le-feu-1057958566.html

Washington convaincu de la victoire de l’Ukraine et méfiant quant à un potentiel cessez-le-feu

Les États-Unis sont toujours persuadés qu’une victoire de l’Ukraine est possible dans le Donbass. Les possibles offres de cessez-le-feu doivent être abordées... 19.02.2023, Sputnik Afrique

Washington n’en démord pas. Alors que les offensives russes s’accentuent depuis quelques semaines, les États-Unis sont encore convaincus que l’Ukraine peut remporter le conflit. Plus encore: les propositions de cessez-le-feu qui pourraient être faites doivent être considérées avec suspicion, a déclaré le secrétaire d'ÉtatAntony Blinken, qui craint un "piège" russe.Le secrétaire d'État estime notamment qu’un cessez-le-feu immédiat pourrait déboucher sur "un conflit gelé", qui figerait les positions existantes et donnerait à la Russie le temps de renforcer ses troupes.Antony Blinken a encore affirmé qu’une paix "juste et durable" devait garantir à l’avenir "la sécurité et la stabilité de l’Ukraine", pour qu’un tel conflit ne se reproduise plus.La Chine s’en mêleCes derniers jours, plusieurs pays ont insisté sur la nécessité d’en revenir aux négociations diplomatiques pour trouver un cessez-le-feu en Ukraine. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban a ainsi appelé au silence des armes, accusant l’Allemagne d’avoir mis la pression à d’autres partenaires européens pour rester dans "le camp de la guerre". Le dirigeant a déploré que la Hongrie et le Vatican soit les seuls à se tenir "dans le camp de la paix".Pékin semble également vouloir jouer les médiateurs et prépare un plan de paix pour l’Ukraine, qui devrait être présenté d’ici quelque jours, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à la Conférence de Munich pour la sécurité. Ce plan suivra les principes de la Charte des Nations unies, tout en respectant les intérêts de sécurité légitime de Moscou, a-t-il souligné.Parallèlement, le climat s’est tendu entre Pékin et Washington sur le dossier ukrainien. Les États-Unis ne souhaitent pas voir la Chine offrir un "soutien létal" à la Russie et ont menacé l’Empire du milieu de graves conséquences le cas échéant.

