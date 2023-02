https://fr.sputniknews.africa/20230219/un-algerien-clandestin-avoue-une-centaine-de-vols-en-france-1057961818.html

Un Algérien clandestin avoue une centaine de vols en France

Un Algérien en situation irrégulière a commis plus d’une centaine de vols à la roulotte dans le sud de la France. Interpellé, il a reconnu les faits. 19.02.2023, Sputnik Afrique

france

vol

faits divers

voleurs

police

Sacré pedigree. Un Algérien de vingt ans en situation irrégulière a avoué avoir commis plus d’une centaine de vols en France, rapporte Midi Libre. L’individu avait été interpellé en flagrant délit, muni d’une lampe et d’un sac à dos, après avoir brisé la vitre d’un véhicule dans un parking de Montpellier. Il allait faire main basse sur un ordinateur portable.Interrogé par les enquêteurs, il avait alors avoué une trentaine de larcins. Les investigations avaient en outre révélé qu’il faisait l’objet de deux fiches de recherche et d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), signifiée en février 2022.Il a par la suite écopé de six mois de prison ferme. Mais le travail des enquêteurs a repris de plus belle après de nouveaux faits dans le même secteur. Des traces ADN et des images de vidéosurveillance ont finalement permis d’imputer au jeune Algérien… 70 nouveaux vols!Extrait de prison, l’individu a reconnu qu’il était bien à l’origine de l’entièreté des faits reprochés. Il fera donc l’objet d’une nouvelle convocation devant la justice.Vols en sérieLes vols en série sont devenus courants en France. Les faits divers de ce genre se succèdent et il n’est plus rare que les policiers arrêtent des délinquants avec des dizaines de forfaits au compteur. Début février, les forces de l’ordre avaient par exemple mis le grappin sur un voleur de vélos et de trottinettes ayant frappé 35 fois dans diverses communes du Val-d’Oise.Depuis plusieurs mois, la France fait par ailleurs face à un débat sur la non-exécution des OQTF. Un très faible nombre d’obligations de quitter le territoire sont en effet effectives. Moins de 8% d’expulsions avait eu lieu en 2021, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

