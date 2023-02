https://fr.sputniknews.africa/20230219/moscou-condamne-les-frappes-israeliennes-sur-la-syrie-touchee-par-un-seisme-devastateur-1057958334.html

Moscou condamne les frappes israéliennes sur la Syrie touchée par un séisme dévastateur

Moscou condamne les frappes israéliennes sur la Syrie touchée par un séisme dévastateur

Le ministère russe des Affaires étrangères a vivement condamné les attaques menées par l'armée israélienne sur le territoire syrien dans le sillage du séisme... 19.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-19T13:40+0100

2023-02-19T13:40+0100

2023-02-19T14:18+0100

israël

syrie

séisme

russie

raid

aide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/02/1054950940_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_855a95640a16f4bee934f39e7f62a22f.jpg

La Russie condamne fermement les récentes attaques israéliennes contre Damas, qui constituent une violation flagrante du droit international, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Elle a souligné que les raids israéliens sont d'autant plus inacceptables qu'ils se produisent alors que de nombreux pays, dont la Russie, apportent à la Syrie leur assistance après un tremblement de terre dévastateur.Plus tôt dans la journée de dimanche, cinq personnes, dont des civils, avaient trouvé la mort dans une frappe israélienne qui avaient touché un immeuble d'habitation à Damas, selon le ministère syrien de la Défense. Quinze civils ont également été blessés dans le quartier visé où se trouvent les sièges des services de sécurité.Raids israéliens réguliersDepuis le début de la crise syrienne en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant notamment des positions de l'armée syrienne et du Hezbollah libanais, alliés de Damas.Or, ces dernières frappes sont les premières depuis le séisme du 6 février qui a frappé la Turquie et la Syrie voisine, faisant au moins 3.688 morts dans ce pays.

israël

syrie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, syrie, séisme, russie, raid, aide