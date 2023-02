https://fr.sputniknews.africa/20230209/ministre-syrien-moscou-aide-damas-apres-le-seisme-alors-que-washington-bloque-lenvoi-daide-1057879192.html

Ministre syrien: Moscou aide Damas après le séisme alors que Washington bloque l'envoi d'aide

Ministre syrien: Moscou aide Damas après le séisme alors que Washington bloque l’envoi d’aide

Les secouristes russes s'activent en Syrie, éprouvée, tout comme la Turquie, par le récent tremblement de terre. Dans le même temps, les États-Unis empêchent...

Les soldats et secouristes russes apportent une grande aide aux autorités syriennes lors des opérations de sauvetage et d’enlèvement des décombres après le séisme qui a eu lieu le 6 février dans le nord-ouest de la Syrie et le sud-est de la Turquie, a déclaré à Sputnik Hussein Makhlouf, ministre syrien de l'Intérieur.Actifs dans plusieurs provincesLe ministre a surtout mis en valeur le travail des secouristes russes qui se trouvent dans le gouvernorat de Lattaquié et dans la ville de Jablé, où beaucoup d’immeubles ont été détruits.L’armée et les secouristes russes travaillent aussi dans d'autres provinces syriennes touchées par le tremblement de terre. Dans les deux prochains jours, deux avions d'assistance russe arriveront à l'aéroport de Lattaquié. Selon le ministre, le fait que la base militaire russe de Hmeimim n’est pas la seule à accueillir les avions montre que les aéroports syriens sont prêts à en recevoir d’autres chargés d'aide humanitaire.Inventions sans fondementAlors que la Russie est parmi les rares pays à aider Damas dans cette situation difficile, les États-Unis empêchent délibérément les autres pays occidentaux de fournir une quelconque assistance au peuple syrien, a déclaré le ministre syrien.Selon lui, toutes les objections formulées par l’administration américaine à propos des modalités d’envoi d’aide humanitaire à la Syrie sont "des inventions sans fondement".Séisme en Syrie et en TurquieUn tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février au petit matin. Le séisme a été ressenti au Liban, en Israël, en Russie, et dans plusieurs autres pays.Quelques heures plus tard, cette secousse a été suivie d’une autre de magnitude 7,6.Selon un dernier bilan, le tremblement de terre et les répliques qui continuent dans la région ont fait 1.347 morts et 2.295 blessés en Syrie, ainsi que 16.546 morts et 66.132 blessés en Turquie.

