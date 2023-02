https://fr.sputniknews.africa/20230208/deux-jours-apres-le-seisme-moscou-dresse-un-bilan-de-son-aide-a-la-syrie-1057868055.html

Deux jours après le séisme: Moscou dresse un bilan de son aide à la Syrie

Les militaires russes, qui participent aux opérations de sauvetage en Syrie après le tremblement de terre dévastateur du 6 février, ont retiré cinq corps des... 08.02.2023, Sputnik Afrique

Les soldats russes envoyés en Syrie ont démantelé cinq amas de débris et en ont extrait les corps de cinq victimes du puissant séisme qui a frappé ce pays ainsi que la Turquie voisine le 6 février, a annoncé ce mercredi 8 février le général Oleg Egorov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.En 24 heures, 53 poches de sang ont été prélevées sur le personnel militaire russe aux points de collecte de dons installés à Alep, Hama, Jablé et Sitamu. Au total, 230 soldats russes ont déjà donné leur sang après le séisme, selon le responsable.L’armée russe a en outre organisé trois points de distribution d’aide humanitaire dans les gouvernorats d’Alep et de Lattaquié. En 24 heures, ils ont distribué plus de 6,5 tonnes de vivres.Séisme en Syrie et en TurquieUn tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Quelques heures plus tard, cette secousse a été suivie d’une autre de magnitude 7,6. Le séisme a été ressenti au Liban, en Israël, en Russie, et dans plusieurs autres pays. Des répliques se suivent toujours dans la région; pour un total déjà de plus de 790, selon le vice-Président turc Fuad Oktay.En Syrie, le sinistre a fait au moins 1.200 morts et 2.200 blessés, d’après les données du ministère syrien de la Santé. En Turquie, 9.057 personnes ont été tuées et 52.979 autres blessées. Le Président turc a décrété un deuil national de sept jours dans le pays. Selon Recep Tayyip Erdogan, il s’agit du plus puissant tremblement de terre en Turquie depuis 1939.

