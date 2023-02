https://fr.sputniknews.africa/20230219/les-images-inedites-de-la-premiere-exploration-de-lepave-du-titanic-refont-surface--video-1057960613.html

Les images inédites de la première exploration de l’épave du Titanic refont surface – vidéo

Voilà une nouvelle qui va ravir les "Titanicophiles". Plus de 111 ans après son naufrage, le célèbre paquebot continue de livrer ses secrets. L’institut océanographique Woods Hole vient ainsi de dévoiler les images de la première exploration de l’épave, qui a eu lieu en 1986.La vidéo, de plus d’une heure, compile les vues prises par le robot Jason Junior, fixé sous le sous-marin de poche Alvin. La caméra explore la proue du navire et son pont. Les "rusticles", dépôt de rouille semblable à des stalactites, sont notamment visibles.La plupart des images n’avaient encore jamais été rendues publiques. L’exploration de 1986, n’avait recueilli aucun objet présent sur l’épave, l’océanographe américain Robert Ballard considérant l’épave comme un tombeau. Deux plaques commémoratives avaient cependant été fixées sur la carcasse.L’institut océanographique Woods Hole a dévoilé sa vidéo à l’occasion des 25 ans de la sortie du film Titanic, de James Cameron.Une épave en péril?Les découvertes au sujet du Titanic et de son naufrage se sont multipliées ces dernières décennies, grâce aux avancées technologiques. Une vidéo en très haute définition avait en septembre montré certains détails comme jamais auparavant.De nouvelles hypothèses sur les causes du naufrage sont aussi apparues. En 2020, un météorologiste américain avait ainsi avancé qu’une aurore boréale avait pu perturber le système de navigation et de communication du navire, entraînant la collision avec l’iceberg. Une photo d’époque de la fameuse masse de glace avait d’ailleurs été exhumée la même année.L’épave du Titanic, qui repose à plus de 3.800 mètres de profondeur, est néanmoins soumise à rude épreuve. La corrosion saline et l’action de bactéries détériorent le fer de la carcasse, comme l’ont mise en lumière plusieurs missions d’exploration récentes. Certains craignent désormais que l’épave ne tombe en poussière d’ici quelques décennies.L’océanographe Robert Ballard avait d’ailleurs proposé en 2012 de repeindre la structure avec un produit anticorrosion.Le Titanic, paquebot à la réputation "insubmersible" avait coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg. Une catastrophe qui avait coûté la vie à près de 1.500 personnes.

