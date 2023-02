https://fr.sputniknews.africa/20230217/poete-pouchkine-un-francais-moscou-reagit-a-une-initiative-de-paris-en-centrafrique-1057947319.html

Poète Pouchkine, un Français? Moscou réagit à une initiative de Paris en Centrafrique

L’ambassade de France en RCA essaie de faire passer le grand poète russe aux origines africaines Alexandre Pouchkine pour un Français. La porte-parole du... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Les tentatives de la France de présenter le poète russe Alexandre Pouchkine comme un Français sont une "nouvelle anomalie", a déclaré ce vendredi 17 février Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Alexandre Pouchkine est né à Moscou dans une famille de la noblesse russe relativement aisée, férue d'art et de littérature, où l'on parlait le français comme dans chaque famille russe aristocrate. Par sa mère, il descend d'une famille de la noblesse de service instituée par l'empereur Pierre Ier et remontant à Abraham Hannibal, son arrière-grand-père africain. Ce dernier était esclave affranchi et anobli par l'empéreur russe Pierre le Grand dont il fut le filleul et l'ami fidèle.

