Les relations Russie-USA sont au plus bas mais Moscou doute qu’elles soient rompues

La diplomatie russe constate que rien ne peut aggraver davantage les relations entre Moscou et Washington, qui sont déjà au plus bas. Toutefois, les rompre... 17.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-17T19:24+0100

2023-02-17T19:24+0100

2023-02-17T19:24+0100

Une possible rupture définitive des relations avec les États-Unis est envisageable, mais elle n’aura pas lieu, bien que celles-ci soient au plus mal ces derniers temps, a déclaré le 16 février Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.Du moins, Moscou ne voudrait pas rompre les liens avec Washington, selon M.Riabkov.Rien de positifÀ part les récents échanges de détenus entre la Russie et les États-Unis, il n’y a rien de positif dans les relations bilatérales entre Moscou et Washington, estime le diplomate. Il a ainsi rappelé qu’en décembre, la Russie avait échangé son ressortissant Viktor Bout, détenu depuis 15 ans aux États-Unis, contre la basketteuse américaine Brittney Griner, incarcérée en Russie. La procédure d’échange s’était tenue à l'aéroport d'Abou Dhabi.Depuis le début de l’opération spéciale russe en Ukraine, les États-Unis et ses alliés livrent des armes à Kiev et essaient d’acculer Moscou à coups de sanctions.

