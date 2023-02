https://fr.sputniknews.africa/20230207/un-combat-pour-detruire-la-russie-un-depute-francais-denonce-les-sanctions-occidentales-1057857465.html

"Un combat pour détruire la Russie": un député français dénonce les sanctions occidentales

"Un combat pour détruire la Russie": un député français dénonce les sanctions occidentales

Une vague d’indignations souffle en Occident. Selon le parlementaire français Nicolas Dupont-Aignan, les sanctions occidentales ne viseraient plus à soutenir... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T21:42+0100

2023-02-07T21:42+0100

2023-02-07T21:42+0100

sanctions antirusses

combat

russie

indignation

nicolas dupont-aignan

moscou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/16/1045257253_0:61:3421:1985_1920x0_80_0_0_c9578ee0c5d7104eb3c9105b2bd87273.jpg

Détruire la Russie en lieu et place de soutenir l’Ukraine. C’est ainsi que Nicolas Dupont-Aignan, député français, résume les sanctions occidentales contre Moscou.Ayant lui-même été un soutien de la cause ukrainienne, M.Dupont-Aignan trouve que cet acharnement contre la Russie est contraire aux intérêts de l’Europe.Avant d’affirmer que c’est la position qu’ont tenu Jacques Chirac et Dominique de Villepin en Irak, ainsi que le Général de Gaulle au Vietnam. Le représentant pense que l’intérêt de la France, c’est bien sûr de défendre l’Ukraine quand elle est attaquée, mais c’est de ne pas tomber dans un combat dangereux dans l’avenir pour le continent européen.Une absence volontaire à l’assembléeLe 31 janvier, M.Dupont-Aignant a été absent lors de la réception du président du parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, à l’Assemblée nationale. Interrogé à ce sujet par Europe 1, il a expliqué qu’il était indigné par la décision du parlement de Kiev de rendre hommage le même mois à un complice d’Hitler qui avait massacré des milliers de Juifs et de Polonais.M.Dupont-Aignan estime que le gouvernement français a une position qui déséquilibrée dans le conflit en Ukraine où la Russie mène une opération spéciale depuis février 2022.Auparavant, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité de fournir des avions de combat à Kiev. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, avait également déclaré qu'il n'y avait "pas de tabou" pour Paris au sujet d'éventuelles livraisons d'avions de chasse à l'Ukraine.

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sanctions antirusses, combat, russie, indignation, nicolas dupont-aignan, moscou