La Norvège avoue "coopérer avec les pays africains pour contrer l’ingérence russe"

La Norvège cherche à coopérer avec les États africains pour y affaiblir l'influence de Moscou. C’est ce qu’a déclaré le 16 février la ministre norvégienne des Affaires étrangères à la chaîne Al Jazeera.Elle a affirmé que son pays "essaie d’aider l’Afrique à surmonter l’influence" de Moscou qui, d’après elle, "nuit à la stabilité"."Mettre un terme au monopole de l’Occident"En tournée en Afrique, le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part indiqué que l'Occident voulait poursuivre sa politique d'exploitation à l'égard de l'Afrique, un continent qui "possède un potentiel colossal" notamment du point de vue des ressources naturelles.Sergueï Lavrov a également accusé l'Occident de vouloir rétablir la dépendance coloniale du continent noir. Pour ce faire, il exige que les pays africains ne coopèrent pas avec la Russie, selon lui.Le 15 février, M.Lavrov a révélé des détails de la nouvelle politique étrangère russe. Il a déclaré que la fin de la domination de l’Occident constituait l’un des points de cette dernière. Notamment, il a pointé du doigt "la nécessité de mettre un terme au monopole de l’Occident sur la formation des cadres de la vie internationale".Selon le ministre, les pays et associations d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique latine déclarent à juste titre "de plus en plus bruyamment leur rôle indépendant dans les affaires mondiales":

