L’armée de l’Air malienne reçoit des drones de dernière génération – photos

L’armée de l’Air malienne reçoit des drones de dernière génération – photos

Dans sa logique de sécurisation de son territoire, l’armée malienne a annoncé avoir équipé sa base aérienne de Gao de nouveaux drones de dernière génération... 16.02.2023, Sputnik Afrique

La base aérienne malienne 300 de Gao s’est dotée le 14 février de drone turcs de surveillance et de combat Bayraktar TB2, relate le site officiel des Forces armées maliennes.Le colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants, s’est rendu à cette occasion à Gao à la tête d’une délégation importante. Il était accompagné par le chef d’état-major général des Armées, Oumar Diarra, le chef d’état-major de l’armée de l’Air, Alou B. Diarra et d’autres responsables.Après la cérémonie, le ministre a visité le centre de contrôle et de pilotage des drones, ajoute le site officiel.Le Mali avait, déjà reçu des hélicoptères de combat russes et des drones turcs, respectivement en 2021 et 2022.

