Le Mali se dote de drones de dernière génération

Le Mali a acquis des drones turcs de surveillance et de combat Bayraktar TB2 de dernière génération, relate la chaîne de télévision nationale ORTM.Le 21 décembre, ces engins déployés à la base militaire de Mopti ont effectué des vols de reconnaissance devant le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, selon ORTM.Le haut gradé a profité de cette occasion pour remercier la population de la région tout en dressant un bref bilan de la situation sécuritaire.Partenariat multipolaireLes drones ont été acquis grâce au partenariat avec la Turquie pour solidifier le vecteur aérien malien, d’après la chaîne.L’année dernière, Bamako avait reçu quatre hélicoptères de combat russes, dont deux Mi-171Ch et deux Mi-17V5. Moscou avait en outre offert des armes et des munitions au Mali dans le cadre d’un partenariat très "fructueux" pour la lutte contre le terrorisme.

