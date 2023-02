https://fr.sputniknews.africa/20230216/eclats-de-feu-devant-un-ministre-turc-dans-une-zone-touchee-par-les-seismes--video-choc-1057932146.html

Éclats de feu devant un ministre turc dans une zone touchée par les séismes – vidéo choc

Éclats de feu devant un ministre turc dans une zone touchée par les séismes – vidéo choc

Une explosion, causée par du charbon incandescent, s’est produite aux pieds du ministre turc de la Santé, au moment où il parlait au personnel médical dans la... 16.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-16T11:51+0100

2023-02-16T11:51+0100

2023-02-16T11:51+0100

international

turquie

séisme

ministre

incendie

explosion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/1f/1054918404_0:1773:2047:2924_1920x0_80_0_0_10a20ca1b3c8dc3cb9a6e16450ea92d4.jpg

En visite dans la province de Kahramanmaras, frappée par des tremblements de terre, le ministre turc de la Santé a été pris au dépourvu par une déflagration soudaine. Comme l’indique la chaîne AHaber, l’incident a eu lieu alors que Fahrettin Koca parlait aux médecins des victimes des séismes.D’après la chaîne, du charbon a explosé.Pour le moment il n’y a pas d’information sur d'éventuelles victimes. Mais la santé du ministre n'est pas en danger.Une catastrophe meurtrièreDes secousses de magnitude 7,8 et 7,6 se sont produites le 6 février dans le sud-est de la Turquie, et ont été ressenties dans 10 provinces du pays et dans les États voisins.La Turquie déplore plus de 36.000 morts et plus de 108.000 blessés.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, séisme, ministre, incendie, explosion