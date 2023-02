https://fr.sputniknews.africa/20230215/la-reunion-ramstein-a-bruxelles-na-pas-satisfait-les-demandes-ukrainiennes-en-avions-de-combat-1057925437.html

La réunion Ramstein à Bruxelles n’a pas satisfait les demandes ukrainiennes en avions de combat

La réunion Ramstein à Bruxelles n’a pas satisfait les demandes ukrainiennes en avions de combat

Aucune décision n’a été prise concernant la livraison d’avions de combat occidentaux à l’Ukraine lors de la dernière réunion du groupe de Ramstein à Bruxelles... 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T16:26+0100

2023-02-15T16:26+0100

2023-02-15T16:30+0100

ramstein

ukraine

états-unis

union européenne (ue)

avion

f-16 fighting falcon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/15/1057658805_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ba52eeb14b26dbb451ce4e867037830e.jpg

Le 14 février à Bruxelles, le groupe de Ramstein a entamé sa neuvième réunion de deux jours pour discuter de l’aide militaire à l’Ukraine. Alors que Kiev voulait que soit décidée la livraison d’avions de combat, ses espoirs ont été déçus.Les alliés occidentaux vont fournir aux Ukrainiens "les moyens de tenir et d'avancer pendant la contre-offensive de printemps", a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Selon lui, les alliés de l’Ukraine ont déjà envoyé à Kiev du matériel pour équiper huit brigades de combat des forces armées ukrainiennes. Toutefois, "aucune annonce à faire aujourd’hui" à propos des avions de combat, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le Président américain Joe Biden s’était déjà catégoriquement opposé à la livraison de chasseurs-bombardiers F-16 à l’Ukraine.Questions prioritairesD’après le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, "les avions de combat ne sont pas la question la plus urgente". Il a toutefois ajouté qu’une "discussion est en cours".Cet avis est partagé par le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, pour qui "la question de la défense antiaérienne et la question du réapprovisionnement en munitions sont beaucoup plus importantes en ce moment que la discussion sur les avions de combat".Les pays occidentaux pourront aider à renforcer l’armée ukrainienne sur le terrain plus rapidement qu'en fournissant à Kiev des avions. Ces derniers, en plus de l’entraînement long des pilotes, nécessitent une grande équipe formée pour les entretenir, a déclaré ce 15 février le ministre de la Défense britannique Ben Wallace sur Sky News.Dans son discours quotidien, Volodymyr Zelensky a omis le sujet des livraisons d’avions, indiquant que "tout sur Ramstein ne peut pas être rapporté au public" et que "la rapidité est très importante". "Nos partenaires ont confirmé qu’il y aura plus de systèmes de défense aérienne, plus de chars, plus d'artillerie et d'obus et plus de formation pour nos militaires", a déclaré le 14 février le chef d'État ukrainien.Le groupe de Ramstein, constitué et présidé par les États-Unis, décide de l’envoi d'armements à l'Ukraine. Une cinquantaine de pays participent à cette instance. D’habitude, le groupe tient ses réunions sur la base américaine de Ramstein en Allemagne.

ramstein

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ramstein, ukraine, états-unis, union européenne (ue), avion, f-16 fighting falcon